Двое россиян погибли при авиаударе коалиции в Сирии

Десять мирных жителей, в том числе четверо детей, погибли в результате удара авиации международной коалиции в деревне эль-Кишкия в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии.

СУХУМ, 4 янв - Sputnik. Женщина и ребенок, имеющие российское гражданство, погибли в ходе бомбардировки международной коалиции в подконтрольном боевикам ИГ* районе сирийской провинции Дейр-эз-Зор, сообщила РИА Новости член Совета по правам человека при главе Чечни, входящая в рабочую группу по возвращению российских женщин и детей из зоны ближневосточного конфликта Хеда Саратова.

Саратова работает с заявлениями и обращениями женщин, которые ищут дочерей и внуков, вывезенных в Сирию и Ирак мужьями, которые намеревались примкнуть к террористам.

По полученным данным, в селении Аш-Шаафа в провинции Дейр-эз-Зор в результате авианалета сил международной коалиции погибла жительница Надтеречного района Чечни 35-летняя Хава Ахъядова. У нее остались пять дочерей в возрасте от полутора месяцев до 12 лет, которых временно приютила курдская семья. В результате попадания ракеты в дом в этом же районе погиб 4-летний Халид, внук Розы Юзбековой из Дагестана. Мать ребенка получила тяжелое ранение в область таза и не может передвигаться, второй сын - Умар выжил и находится с ней.

По словам Саратовой, около пятнадцати ее заявительниц рассказали, что их дочери вышли на связь из обстреливаемого района и молят о помощи, практически все они имеют на руках по несколько малолетних детей.

Она уточнила, что погибшие при авиаударе имели российское гражданство.

"Эти женщины по сути оказались заложницами террористов, они их не выпустили, теперь они находятся в окружении, гибнут под бомбами и молят родных о помощи, мы ежедневно получаем от них аудиосообщения соответствующего содержания", - отметила правозащитница. Кроме россиянок, там сотни женщин с детьми из других стран.

В пятницу 4 января сирийские СМИ также сообщили о десяти мирных жителях, погибших при ударе международной коалиции во главе с США по деревне эль-Кишкия в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии. Среди погибших четыре ребенка.

© AFP 2018 / Amza Al-Ajweh Коалиция во главе с США в Сирии снова применила белый фосфор при авиаударе

Коалиция регулярно наносит авиаудары по городу Хаджин и близлежащим деревням в провинции Дейр-эз-Зор под предлогом помощи отрядам "Сирийских демократических сил" (SDF) в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"*. Сирийские СМИ неоднократно сообщали о жертвах среди мирных жителей и применении белого фосфора коалицией при авиаударах.

Власти Сирии призывали ООН принять меры в отношении виновных и прекратить незаконное пребывание коалиции на территории САР. Представитель Пентагона тогда заявляла, что коалиция США не раскрывает, что за боеприпасы применяются в Сирии, но они соответствуют международным нормам.

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против ИГ*. Президент США Дональд Трамп в конце 2018 года объявил, что американские войска будут выведены из Сирии. США располагали примерно 2 тысячами военнослужащих, которые находились на сирийской территории без санкции правительства страны.

*Запрещенная в России террористическая организация.