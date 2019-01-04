Сильный ветер и дождь: спасатели предупредили об ухудшении погоды в Сочи

Спасатели предупреждают о том, что нужно принять меры безопасности и воздержаться от выходов в горы, где существует лавинная опасность.

СУХУМ, 4 янв – Sputnik. На территории Сочи 4 и 5 января местами ожидается сильный дождь, порывы ветра могут достигать 20-25 метров в секунду, возможен резкий подъем уровня рек. Об этом сообщает официальный портал города-курорта Сочи.

© Sputnik / Артур Лебедев Новогодний спрос: Сочи стал самым востребованным курортом у россиян

В горах, выше полутора тысяч метров, лавиноопасно, спасатели просят быть бдительными, принять все необходимые меры предосторожности, воздержаться от выходов в горы. Также нельзя оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и другими конструкциями.

Как ранее сообщал "Макс Портал", на побережье в ближайшие дни ожидается снег с дождем, местами гололед, возможно налипание мокрого снега. На реках горной и предгорной частей края, реках Черноморского побережья вероятны подъемы уровней воды, волнение в Черном море 3-5 метров.

В МЧС Абхазии сообщили, что ведомство не делало предупреждений, так как в республике погодные условия находятся в норме.