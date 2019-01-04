Cамолет ВМС США провел разведку у российской базы в Хмеймиме

Самолет ВМС США P-8A Poseidon провел разведку у российской авиабазы Хмеймим в Сирии, следует из данных мониторингового ресурса IntelSky, сообщает РИА Новости.
По данным портала, американский разведчик несколько часов курсировал у сирийского побережья, периодически приближаясь к Хмеймиму и базе материально-технического обеспечения ВМФ.
🇺🇸✈️#USN Boeing P-8A Poseidon #AE4EC9 conducts anti-submarine warfare (#ASW), anti-surface warfare (#ASUW), and shipping interdiction, along with an early warning self-protection (#EWSP), otherwise known as electronic support measures (#ESM) En Route to the 🇸🇾 #Syria|n coast now. pic.twitter.com/35wZwcsYgw— IntelSky📡✈ (@Intel_sky) 4 января 2019 г.
Полет проходил на высоте около пяти тысяч метров.
В последнее время активность зарубежных разведывательных самолетов и беспилотников у российских границ возросла. Например, ранее их замечали как в районе Крыма и Краснодарского края, так и возле западных рубежей страны.
Кроме того, в ноябре российские военнослужащие перехватили американский самолет-разведчик над Черным морем. В США раскритиковали сопровождение Су-27, назвав действия российского экипада небезопасными, однако в Минобороны это утверждения опровергли.
По информации российского оборонного ведомства, над нейтральными водами Черного моря была замечена неопознанная цель, которую затем идентифицировали и сопроводили, не допуская нарушения границы воздушного пространства.
В Минобороны не раз призывали американских коллег отказаться от подобных операций, однако в Пентагоне на это ответили отказом.