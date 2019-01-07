Путин подарил Спасо-Преображенскому собору в Санкт-Петербурге икону "Господь Вседержитель"

Российский лидер Владимир Путин прибыл на рождественское богослужение в понедельник 7 января в Спасо-Преображенский собор в Санкт- Петербурге.

СУХУМ, 7 янв — Sputnik. Президент России Владимир Путин передал Спасо-Преображенскому собору Санкт-Петербурга икону "Господь Вседержитель".

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Путин прибыл в собор в полночь для участия в праздничной рождественской службе, сообщает РИА Новости. В течение получаса президент вместе с другими верующими принимал участие в службе, после чего кратко пообщался с настоятелем собора Николаем Брындиным и вручил ему икону в качестве подарка.

В ответ президент получил подарок от настоятеля.

В Спасо-Преображенском соборе Путин уже встречал Рождество в 2012 году, будучи премьер-министром. Тогда же президент рассказал журналистам, что в младенчестве был крещен в этом соборе.