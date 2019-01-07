Минобороны России: мы контролируем действия корабля ВМС США в Черном море

Большой десантный корабль Военно-морских сил США "Форт Макгенри" прибыл в акваторию Черного моря в воскресенье 6 января. Утром 7 января корабль зашел в румынский порт Констанца.

СУХУМ, 7 янв — Sputnik. Сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый" контролирует действия корабля ВМС США "Форт Макгенри", который находится в акватории Черного моря с 21:00 мск воскресенья 6 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

"По состоянию на 9:30 (мск) "Форт Макгенри" зашел в румынский порт "Констанца", — отметили в Минобороны.

Как сообщали в пресс-службе ВМС США в Европе, корабль вошел в море для "патрулирования".

© AFP 2018 / Greg Davis Американский самолет совершил разведывательный полет у побережья Абхазии

Ранее спецпосланник Госдепа по Украине Курт Волкер заявил, что Соединенным Штатам нужно рассмотреть возможность увеличения присутствия в Черном море. Он также допустил, что Вашингтон поставит Киеву летальное оружие.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркнула, что подобные намерения таят в себе "немиротворческий характер и не нацелены на сближение позиций внутри украинского общества".

По мнению пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, отношения Москвы и Вашингтона стали жертвой провокации, которую устроило в Керченском проливе украинское руководство.

Судоходство в проливах Босфор и Дарданеллы происходит в соответствии с конвенцией Монтре от 1936 года. В мирное время причерноморские державы могут проводить через проливы военные корабли, предварительно уведомив об этом власти Турции. Для нечерноморских стран есть ряд ограничений.

Остановить движение через проливы Турция имеет право только в случае войны, причем для всех воюющих сторон.