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Спасатели обезвредили противотанковую мину вблизи Пицунды

© Sputnik / Илона Хварцкия
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Сообщение о найденной мине поступило на пульт МЧС Абхазии в воскресенье 6 декабря.

СУХУМ,  7  янв – Sputnik,  Асмат Цвижба. Противотанковая мина ТМ-62 времен Отечественной войны народа Абхазии была найдена недалеко от автомобильного моста через реку Бзыбь в воскресенье 6 января, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе МЧС Абхазии.

По словам пресс-секретаря ведомства Мизана Ломия, мина была случайно найдена жителем близлежащего дома. Вызов в МЧС поступил в службу ночью 6 января.

"Однако ночью наши минеры не могут работать и обезвреживать мины, поэтому все необходимые работы были проведены буквально час назад. Мина была взорвана в безопасном близлежащем месте", - добавил он.

Жители Пицунды в социальных сетях рассказали, что почувствовали "отголоски" взрыва в многоэтажных домах. По словам некоторых пользователей, "волна" от взрыва дошла до шестых этажей многоквартирных домов.

Теги:
Абхазия, МЧС


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