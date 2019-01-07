Спасатели обезвредили противотанковую мину вблизи Пицунды

Сообщение о найденной мине поступило на пульт МЧС Абхазии в воскресенье 6 декабря.

СУХУМ, 7 янв – Sputnik, Асмат Цвижба. Противотанковая мина ТМ-62 времен Отечественной войны народа Абхазии была найдена недалеко от автомобильного моста через реку Бзыбь в воскресенье 6 января, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе МЧС Абхазии.

По словам пресс-секретаря ведомства Мизана Ломия, мина была случайно найдена жителем близлежащего дома. Вызов в МЧС поступил в службу ночью 6 января.

"Однако ночью наши минеры не могут работать и обезвреживать мины, поэтому все необходимые работы были проведены буквально час назад. Мина была взорвана в безопасном близлежащем месте", - добавил он.

Жители Пицунды в социальных сетях рассказали, что почувствовали "отголоски" взрыва в многоэтажных домах. По словам некоторых пользователей, "волна" от взрыва дошла до шестых этажей многоквартирных домов.