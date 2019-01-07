Патриарх Кирилл назвал "новую церковь" на Украине объединением раскольников

СУХУМ, 7 янв – Sputnik. "Новая церковь" на Украине, созданная киевскими властями, — это объединение двух групп раскольников, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в рождественском интервью телеканалу "Россия 1".

"По мнению кукловодов и по мнению президента Украины, этот собор должен был объединить всех и создать единую для всей Украины православную Церковь. А что получилось? А получилось то, что просто две раскольнические группировки объединились", — объяснил патриарх.

В то же время Украинская православная церковь во главе с митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием как была, так и остается "благодатным, духовным организмом" в стране, подчеркнул он.

© REUTERS / Murad Sezer Патриарх Варфоломей вручил Епифанию документ о независимости новой церкви Украины

Патриарх назвал создание новой структуры беспрецедентным вмешательством государственной власти в религиозные дела.

"Украина вроде бы страна, стремящаяся в Европу. Страна, которая заявляет о том, что она разделяет европейские ценности. Но вот одной из очень важных ценностей Европы является принцип отделения церкви и религии от государства. <…> Что мы видим? Мы видим президента Украины, который председательствует на церковном соборе, который определяет, кто должен быть во главе поместной церкви. Который так грубо вмешивается в церковную жизнь и не стесняется делать это публично, что просто все это превращается в театр абсурда", — отметил патриарх.

В воскресенье Константинопольский патриарх передал Киеву томос об автокефалии "новой церкви". Как следует из документа, ее юрисдикция ограничивается территорией Украины, она не может ставить епископов или основывать парафии (приходы) за границей. Есть и другие ограничения, которые делают новую структуру зависимой от Константинополя. В РПЦ такую "автокефалию" назвали "пустышкой", а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского православия.