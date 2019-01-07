Российских граждан на грузовом судне, затонувшем у берегов Турции, не было

В Черном море у берегов Турции затонуло грузовое судно, в результате происшествия погибли шесть членов экипажа.

СУХУМ, 7 янв — Sputnik. Россиян среди 13 членов экипажа затонувшего у берегов Турции судна не было, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе посольства России в Анкаре Ирину Касимову.

© REUTERS / Demiroren News Agency (DHA)/Yaprak Kocer Грузовое судно с россиянами на борту затонуло в Черном море

"Относительно затонувшего в Черном море в 80 километрах от турецкого побережья судна "Волга-Балт": по данным береговой охраны Самсуна, среди 13 членов экипажа россиян не было. Проходившая в СМИ ранее информация о двоих россиянах на борту судна не подтвердилась", - заявила Касимова.

По ее словам, "по последним данным, на судне было 11 граждан Украины и двое - Азербайджана".

Ранее сообщалось, что грузовое судно, на борту которого находилось несколько россиян, затонуло в Черном море у берегов Турции. Как сообщало агентство Anadolu, судно разломилось пополам и затонуло, в результате шесть человек погибли, семеро спасены.

Ранее посол Украины в Турции Андрей Сибига заявил, что в результате крушения погибли четверо украинцев.

По данным администрации турецкой провинции Самсун, спасательные службы получили сигнал бедствия от шедшего под панамским флагом судна "Волга-Балт" в 08:10 (совпадает с мск). Судно находилось в 80 километрах от Самсуна.