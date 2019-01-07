Украина подала в Европейский суд жалобу из-за инцидента в Керченском проливе

Киев требует признать незаконным содержание 22 украинских моряков и двух сотрудников СБУ в России и привлечения их к уголовной ответственности после задержания за незаконное пересечение государственной границы.

СУХУМ, 7 янв — Sputnik. Украинское правительство подало в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу, обвиняет Москву в нарушении прав украинских моряков после инцидента в Керченском проливе, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя главы министерства юстиции Украины - уполномоченного по вопросам ЕСПЧ Ивана Лищину.

© Sputnik / Александр Полегенько Задержанные украинские моряки считают себя военнопленными

По его словам, украинское правительство требует признания судом факта незаконного содержания 22 моряков Украины и двух сотрудников СБУ в пенитенциарных учреждениях России и привлечения к уголовной ответственности после задержания за незаконное пересечение границы России.

Ранее Минюст России проинформировал ЕСПЧ о местонахождении задержанных украинских моряков, наличии у них доступа к юридической помощи, состоянии их здоровья и отсутствии жалоб.

Три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны, трое из них были ранены, они были госпитализированы и получили медпомощь, их жизни ничто не угрожает. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.

Президент России Владимир Путин ранее назвал инцидент в Черном море провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.