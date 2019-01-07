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Указатель окружной больницы Солсбери

Британские СМИ рассказали о жизни Скрипалей после отравления

© Sputnik / Алексей Филиппов
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Темы:
"Дело Скрипаля": причины и следствие (106)
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Сергей Скрипаль и его дочь Юлия переехали на юг Англии и продолжают находиться под наблюдением врачей, но серьезная опасность Скрипалям в настоящий момент не угрожает, сообщает The Telegraph.

СУХУМ, 7 янв — Sputnik. Газета The Telegraph рассказала, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия остались жить в Великобритании после отравления, сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Владимир Песня
Племянница Скрипаля заявила, что не может выйти на связь с родными в Британии

По информации издания, Скрипали переехали на юг Англии и продолжают находиться под наблюдением врачей. Кроме того, Юлия устроилась на работу, связанную с русским языком.

Собеседники газеты отметили, что семья продолжает общаться со своими родными и близкими, проживающими в России, несмотря на программу защиты свидетелей.

По словам источников, Сергей сильно похудел и его теперь сложно узнать.

Отмечается, что серьезная опасность Скрипалям в настоящий момент не угрожает.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Темы:
"Дело Скрипаля": причины и следствие (106)
Теги:
Великобритания, СМИ, Скрипаль


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