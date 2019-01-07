Новым спецпосланником ООН по Сирии стал норвежец Гейр Педерсен

СУХУМ, 7 янв — Sputnik. Новый спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен приступил к своим обязанностям, сообщает РИА Новости.

"Для меня честь взять на себя обязанности для служения сирийцам и их надеждам на мир. Как указал генеральный секретарь ООН, я буду предоставлять добрые услуги, и буду работать для мирного разрешения конфликта и реализации резолюции СБ ООН 2254. Рассчитываю на широкие консультации с заинтересованными сторонами как внутри, так и за пределами Сирии", - говорится в официальном аккаунте Twitter спецпосланника ООН по Сирии.

It's been a great pleasure to meet with my staff in Geneva today as I start my work as @UN Special Envoy for Syria. Follow our efforts for a peaceful and sustainable solution on @UNEnvoySyria. https://t.co/I2O7LQMEBE — Geir O. Pedersen (@GeirOPedersen) 7 января 2019 г.

Норвежский дипломат Гейр Педерсен стал уже четвертым за семь лет дипломатом, кому поручено найти решение запутанного сирийского кризиса.

Если его предшественники покидали пост всякий раз без ощутимых результатов, то, по мнению наблюдателей, у Педерсена есть все, чтобы продвинуть вперед сирийское урегулирование и не упустить шанс разрешить конфликт политическим путем, конечно, если в своей работе он будет опираться на сделанное до него на площадках Астаны и Женевы.

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Гейр Отто Педерсен родился в Осло в 1955 году, получил степень магистра истории. Свою карьеру Педерсен начал в 1985 году в норвежском внешнеполитическом ведомстве, несколько лет проработав в системе МИД и позже в посольстве Норвегии в Китае.

С 1990-х годов Педерсен занимается урегулированием на Ближнем Востоке. По данным норвежского издания The Local, он немного владеет арабским языком. В 1993 году принимал участие в секретных переговорах под эгидой Норвегии, которые привели к подписанию соглашений в Осло между Израилем и Организацией освобождения Палестины и, фактически, к первому официальному признанию сторонами друг друга.

Пиком карьеры Педерсена до сегодняшнего дня можно считать его пятилетний опыт работы в качестве постоянного представителя Норвегии при ООН в 2012-2017 годах. Заняв должность в разгар сирийского кризиса, Педерсен на площадке СБ ООН выступал за прекращение поставок вооружений в Сирию, поскольку, по его мнению, военного решения кризиса не существует и политический путь – единственный, который может спасти народ арабской республики от страданий.

В то время Педерсен также призывал президента Сирии Башара Асада "начать передачу власти с прицелом на конструктивный политический переход к плюралистической Сирии, в которой представлены все этноконфессиональные группы и народности". Педерсен просил сирийскую оппозицию "сделать свой вклад в политический диалог и проводить переговоры в рамках Женевского коммюнике".