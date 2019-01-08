Американский беспилотник провел разведку у берегов Крыма

СУХУМ, 8 янв — Sputnik. Стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B-30 Global Hawk в понедельник 7 января провел разведку у берегов Крыма, сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar в Twitter.
По данным портала, беспилотник с утра вылетел с авиабазы Sigonella в Италии и направился к линии разграничения в Донбассе. Вечером того же дня аппарат приступил к разведывательному полету вдоль Черноморского побережья России и приблизился к береговой линии в районе Севастополя на расстояние 33 километров, после чего в 23.00 направился на аэродром базирования.
08:30 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 7 января 2019 г.
Стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4B-30 Global Hawk, ВВС США🇺🇸, позывной #UAVGH000, взлетевший с авиабазы #Sigonella🇮🇹, в воздушном пространстве Украины🇺🇦, направился к линии разграничения на Донбассе.#UAV #RQ4 #GlobalHawk #USAF pic.twitter.com/Skrg0FNEPD
В тот же день у берегов Крыма был замечен патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon. Он закончил миссию в 22:50 по московскому времени, сообщает РИА Новости.
В последнее время активность зарубежных разведывательных самолетов и беспилотников вблизи российских границ возросла. В частности, их замечали как в районе Крыма и Краснодарского края, так и возле западных рубежей страны.
В Минобороны неоднократно призывали Вашингтон отказаться от подобных операций, однако в Пентагоне на это ответили отказом.