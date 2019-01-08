Американский беспилотник провел разведку у берегов Крыма

Беспилотник ВВС США вылетел с авиабазы Sigonella в Италии 7 января и направился к линии разграничения на Донбассе, а после пролетел вдоль Черноморского побережья России.

СУХУМ, 8 янв — Sputnik. Стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B-30 Global Hawk в понедельник 7 января провел разведку у берегов Крыма, сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar в Twitter.

По данным портала, беспилотник с утра вылетел с авиабазы Sigonella в Италии и направился к линии разграничения в Донбассе. Вечером того же дня аппарат приступил к разведывательному полету вдоль Черноморского побережья России и приблизился к береговой линии в районе Севастополя на расстояние 33 километров, после чего в 23.00 направился на аэродром базирования.

В тот же день у берегов Крыма был замечен патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon. Он закончил миссию в 22:50 по московскому времени, сообщает РИА Новости.

В последнее время активность зарубежных разведывательных самолетов и беспилотников вблизи российских границ возросла. В частности, их замечали как в районе Крыма и Краснодарского края, так и возле западных рубежей страны.

В Минобороны неоднократно призывали Вашингтон отказаться от подобных операций, однако в Пентагоне на это ответили отказом.