Cуд по делу об убийстве посла Карлова начался в Анкаре

На скамье подсудимых находятся 18 обвиняемых, из них четверо участвуют в заседании по прямой трансляции из тюрем в разных регионах Турции, где они находятся в заключении.

СУХУМ, 8 янв — Sputnik. Первое судебное слушание по делу об убийстве посла России в Турции Андрея Карлова началось во вторник 8 января, дело рассматривается Вторым судом Анкары по особо тяжким преступлениям, сообщает РИА Новости.

© AP Photo. Burhan Ozbilici Турецкая прокуратура уверена в причастности Гюлена к убийству Карлова

Ранее турецкая прокуратура передала дело об убийстве Карлова в суд, обвинения предъявлены 28 подозреваемым, в том числе оппозиционному исламскому проповеднику Фетхуллаху Гюлену, который обвинения отвергает. В обвинительном заключении говорится, что покушение на российского дипломата было организовано организацией Гюлена FETО, которую Анкара обвиняет в попытке переворота в июле 2016 года. В документе отмечается, что убийство Карлова это - провокация с целью нанесения ущерба турецко-российским отношениям.

Слушание происходит в небольшом зале Дворца правосудия в Анкаре, где кроме нескольких журналистов и гражданских лиц присутствует большое количество полицейских и адвокатов. В начале заседания судья зачитал паспортные данные всех обвиняемых и задал им вопросы о семейном положении и профессии.

Всего на скамье подсудимых находятся 18 обвиняемых, включая одну женщину, из них четверо участвуют в заседании по прямой трансляции из тюрем в разных регионах Турции, где они находятся в заключении.

Инар Гицба об Андрее Карлове: с большим вниманием относился к Абхазии>>

Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности. Карлову посмертно было присвоено звание Героя России.