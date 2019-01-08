Пентагон: американский корабль "Форт Макгенри" находится в Черном море законно

Десантный корабль Военно-морских сил США находится в Черном море в соответствии с международным правом, заявили в Вашингтоне.

СУХУМ, 8 янв — Sputnik. Представитель Шестого флота Военно-морских сил США Кайл Рейнс сообщил, что нахождение американского десантного корабля "Форт Макгенри" в Черном море не нарушает международное право, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Navy Times.

"Мы регулярно работаем в Черном море в соответствии с международным правом и Конвенцией Монтре и продолжим это делать", — заявил Рейнс.

На вопрос о том, присоединятся ли другие корабли к "Форту Макгенри" в Черном море, Рейнс ответил, что сейчас они "находятся в Средиземном море и проводят операции по обеспечению безопасности".

Ранее десантный корабль на три дня прибыл в румынский порт Констанца, чтобы 10 января провести совместные учения с румынским фрегатом "Регеле Фердинанд" в международных водах Черного моря.

По словам командующего Шестым флотом Лайзы Франчетти, прибытие корабля подтверждает "коллективную решимость обеспечивать безопасность Черного моря и укрепляет отношения с союзниками США по НАТО и партнерами в регионе".

Ранее спецпосланник США по Украине Курт Волкер отметил, что Соединенные Штаты должны рассмотреть возможность увеличения своего присутствия в Черном море. Он также не исключил дополнительных поставок летального оружия Украине. В МИД России ответили, что подобные заявления носят "немиротворческий характер и не нацелены на сближение позиций внутри украинского общества". В Кремле, в свою очередь, заявили, что отношения Москвы и Вашингтона стали жертвой провокации, которую устроили в Керченском проливе украинские власти.

Судоходство в проливах Босфор и Дарданеллы регулируется Конвенцией Монтре от 1936 года. В мирное время причерноморские державы имеют право проводить через проливы военные корабли, предварительно уведомив об этом Анкару. Для нечерноморских стран есть ряд ограничений. Закрыть проливы Турция может только в случае войны, причем для всех воюющих сторон.