Анкара настаивает на изъятии оружия, поставленного США сирийским курдам

СУХУМ, 8 янв — Sputnik. Анкара ожидает, что Вашингтон изымет у курдских формирований в Сирии поставленное им оружие, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын по итогам переговоров турецкой делегации с советником президента США Джоном Болтоном во вторник 8 января.

"Мы обсудили (с Болтоном - ред.) тему сбора оружия. Турция ожидает от США возвращения в арсеналы Пентагона оружия, поставленного в Сирию. Это условие не только для нашей безопасности, но и для безопасности местных жителей. Нам сообщили, что работа в этом направлении ведется, подробности станут известны в ближайшие дни", - цитирует Калына РИА Новости.

Он добавил, что Болтону было передано досье "о преступлениях, совершенных террористами сил самообороны сирийских курдов в Сирии".

© REUTERS / US ARMY Анкара попросила США передать ей американские базы в Сирии

Ранее Болтон заявил, что сроки вывода американских войск из Сирии зависят от ликвидации оставшихся боевиков террористической группировки ИГ* в стране и обеспечения безопасности сил самообороны курдов. По его словам, США настаивают на обеспечении безопасности сил самообороны курдов, которые являются союзниками Вашингтона, от возможных действий со стороны Турции. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал неприемлемыми эти высказывания.

Переговоры турецких властей с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном состоялись в Анкаре во вторник 8 января, стороны обсудили вывод американских войск из Сирии.

"Мы рады решению США о выводе войск, но как это будет проходить, что будет с базами США на территории Сирии? Их судьбу и другие вопросы нужно решить, и сегодня мы это всесторонне и детально обсудили. Наши военные продолжают двусторонние переговоры по координации действий в связи с выводом войск. Но есть несколько важных принципов, прежде всего это политическое единство и территориальная целостность Сирии", - сказал Калын журналистам.

Президент США Дональд Трамп в середине декабря 2018 года заявил о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии, отметив, что это было единственной причиной пребывания американских военных в стране. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над ИГ* не означает прекращения коалиции.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.