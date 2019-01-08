Посольство России назвало вбросом статью The Telegraph о жизни Скрипалей

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия остаются на положении лиц, которых насильственно удерживают на территории другого государства, заявили в российском посольстве в Британии.

СУХУМ, 8 янв — Sputnik. Публикация в газете Daily Telegraph о жизни в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии после инцидента в Солсбери - это информационный вброс, не имеющий подтверждающих фактов, сообщил журналистам во вторник 8 января пресс-секретарь посольства России в Лондоне.

© Sputnik / Алексей Филиппов Британские СМИ рассказали о жизни Скрипалей после отравления

Указанные публикации это - "очередной информационный вброс, который не носит официального характера и не поддается проверке", приводит слова представителя российского посольства РИА Новости.

"Никаких новых фактов об обстоятельствах инцидента в Солсбери, не говоря уже о доказательствах, не приводится. Таким образом, картина произошедшего остается столь же запутанной, что и ранее", - подчеркнули в российском дипведомстве.

Свидетельством этого является то, что нет никаких официальных сведений о том, "где находились и что делали Сергей и Юлия Скрипаль после того, как утром 4 марта выехали из дома в направлении лаборатории Портон-Даун с якобы выключенными телефонами".

"Что касается сообщений о проживании Скрипалей на юге Англии, изменении их внешности, предоставлении Юлии Скрипаль работы, требующей владения русским языком, поддержании ею контактов с друзьями и так далее, то они, если читать внимательно, являются не более чем предположениями людей, которые якобы разбираются в манере работы британских спецслужб в подобных ситуациях. Это домыслы, не заслуживающие серьезного комментария", - отметили в посольстве.

В действительности же престарелая мать Сергея Скрипаля за все эти месяцы не имела возможности поговорить ни с сыном, ни с Юлией. При этом официальный Лондон в нарушение своих международно-правовых обязательств отвергает российские требования о консульском посещении российских граждан, скрывает их местонахождение, отказывает в правовой помощи российским следователям, добавили в посольстве.

"Таким образом, граждане России Сергей и Юлия Скрипали остаются на положении насильственно удерживаемых лиц, а истинные обстоятельства инцидента 4 марта так и не установлены. Тиражирование "утечек" и соображений "экспертов" здесь вряд ли поможет", - заключили в дипведомстве.

Ранее на этой неделе The Telegraph опубликовало материал со ссылкой на правительственные источники о том, что Скрипали в настоящее время, предположительно, проживают на юге Англии и проходят лечение под наблюдением узкого круга медицинских специалистов. Также газета писала, что британские власти установили все подробности покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей.

В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, это спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.