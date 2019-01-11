Панорамные снимки обратной стороны Луны прислал на Землю китайский аппарат "Чанъэ-4"

СУХУМ, 11 янв - Sputnik. Китайский космический аппарат "Чанъэ-4", который в начале января совершил мягкую посадку на обратной стороне Луны, прислал панорамные снимки поверхности естественного спутника Земли, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальное космическое управление Китая (CNSA).

Управление опубликовало снимок в 360 градусов, сделанный с топографической камеры, прикрепленной к верхней части "Чанъэ-4". Снимок был передан на Землю при помощи спутника-ретранслятора "Цюэцяо" ("Сорочий мост"), который в июне прошлого года успешно вышел в точку Лагранжа L2 на обратной стороне Луны, став первым в мире спутником, функционирующим на этой гало-орбите. Благодаря своему расположению спутник-ретранслятор может "видеть" и обратную сторону Луны, и Землю.

Благодаря снимку, на котором помимо поверхности обратной стороны Луны, можно увидеть еще луноход "Юйту-2" ("Нефритовый заяц-2") и фрагменты "Чанъэ-4", китайские ученые смогли провести предварительный анализ характеристик ландшафта и рельефа вокруг "Чанъэ-4".

Луноход "Нефритовый заяц-2", который "спал" семь дней, проснулся вечером в четверг 10 января и готов к продолжению миссии. По данным CNSA, и луноход, и станция находятся в стабильном состоянии, а работы выполняются в соответствии с планом.

Китайский космический аппарат "Чанъэ-4" утром 3 января осуществил историческую мягкую посадку на Луне и уже через несколько часов прислал первые снимки поверхности обратной стороны естественного спутника Земли. Аппарат прилунился в кратере Карман, расположенный в северо-западной части самого большого известного лунного кратера Бассейн Южный полюс - Эйткен. По мнению китайских ученых, прилунение именно в этой зоне позволит им изучить минеральный состав лунной поверхности, а также получить новые данные о мантии Луны.

С другой стороны: первый снимок китайского космического зонда на Луне>>

Для миссии "Чанъэ-4" китайскими университетами были разработаны несколько научных программ. Всего на "Чанъэ-4" находятся восемь аппаратов, в том числе объекты, разработанные Китаем совместно с Германией, Швецией, Саудовской Аравией и Нидерландами.

Китайская программа зондирования Луны "Чанъэ", названная в честь мифической богини Луны, включает в себя три этапа: облет вокруг спутника Земли, посадка на Луну и возвращение с Луны на Землю. Первый этап программы уже успешно завершен. В настоящее время реализуется второй этап этой программы.