Глава МИД Венесуэлы сообщил об атаке на посольство страны в Лиме

Полиция Перу в четверг 10 января разогнала толпу венесуэльцев, которые штурмовали здание своего посольства в Лиме в знак протеста против начала второго президентского срока Николаса Мадуро.

СУХУМ, 11 янв - Sputnik. Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса сообщил о нападении на посольство страны в столице Перу Лиме на фоне обострения отношений между двумя странами, сообщает РИА Новости.

"Мы возлагаем ответственность на правительство Перу за любые последствия в отношении нашего дипломатического персонала и посольства в Лиме, которые сегодня стали объектом нескольких атак, включая группу бандитов, которые вошли в здание. Мы требуем исполнения Венской конвенции", - написал Арреаса в Twitter.

© AFP 2018 / YURI CORTEZ Николас Мадуро принес присягу президента Венесуэлы

В СМИ пояснили, что перуанская полиция разогнала толпу венесуэльцев, которые штурмовали здание своего посольства в Лиме в знак протеста против начала второго президентского срока Николаса Мадуро.

Сообщается, что силы правопорядка были вынуждены применить слезоточивый газ против толпы возмущенных граждан Венесуэлы.

Ранее правительство Перу отозвало для консультаций временного поверенного в делах в Венесуэле после вступления Николаса Мадуро на пост президента до 2025 года. Новый срок Мадуро правительство Перу назвало нелегитимным и заявило о полной поддержке Национальной ассамблеи - однопалатного парламента страны, находящегося под контролем оппозиции, но фактически исключенного из политической жизни страны.

Также стало известно, что госсекретарь США Майк Помпео обсудил в четверг 10 января по телефону ситуацию в Венесуэле с председателем оппозиционной Национальной ассамблеи республики Хуаном Гуаидо, который недавно был избран на этот пост.

"Госсекретарь подтвердил поддержку США Национальной ассамблеи, единственному легитимному и последнему демократически избранному институту в Венесуэле, и восстановлению демократии в Венесуэле. Обе стороны подтвердили свое желание тесно сотрудничать по широкому кругу вопросов на протяжении всего года в целях обеспечения мирного, процветающего и демократического будущего для венесуэльского народа", - говорится в сообщении ведомства.

Гуаидо вступил в должность председателя парламента несколько дней назад. Национальная ассамблея фактически исключена сейчас из системы принятия политических решений в южноамериканской стране, а вместо нее президент Венесуэлы Николас Мадуро созвал Национальное учредительное собрание, полностью подконтрольное правительству.

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро в четверг принес присягу в качестве президента Венесуэлы на период 2019–2025 годов. Организация американских государств (ОАГ) не признала полномочия Мадуро, а Парагвай разорвал со страной дипломатические отношения. Ранее в январе участники латиноамериканской "Группы Лимы", за исключением Мексики, заявили о непризнании нового президентского срока Мадуро. Аналогичную позицию заняли и США, которые продолжать и дальше вводить санкции и оказывать давление на власти Венесуэлы.

Выборы президента Венесуэлы состоялись 20 мая. Действующий глава государства набрал почти 6,2 млн голосов избирателей, а его основной соперник Энри Фалькон от оппозиционной партии "Прогрессивный авангард" - 1,9 миллиона. К участию в голосовании были приглашены более 20,5 миллиона человек, явка составила 45,99%.