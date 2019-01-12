Самолет и беспилотник Военно-воздушных сил США провели разведку вблизи Крыма

СУХУМ, 12 янв- Sputnik. Американский беспилотник RQ-4B Global Hawk провел разведку у границ России. Вылетев в пятницу 11 января с авиабазы в Италии, он облетел территорию над линией разграничения на Донбассе, берег Крыма и побережье Краснодарского края сообщает РИА Новости со ссылкой на мониторинговый ресурс Plane Radar.
04:50 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 11 января 2019 г.
Стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4B-30 Global Hawk, ВВС США🇺🇸, позывной #UAVGH000, взлетел с авиабазы #Sigonella🇮🇹, #UAV #RQ4 #GlobalHawk #USAF pic.twitter.com/PW4Wtb5VOQ
Разведывательный самолет Boeing RC-135V Военно-воздушных сил США также подлетал к границе России в пятницу 11 января, сообщает портал. Он изучил пространство у Черноморского побережья, приблизился к береговой линии в районе Новороссийска, а затем вернулся в аэропорт базирования.
08:50 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 11 января 2019 г.
В воздушном пространстве Болгарии🇧🇬. pic.twitter.com/JYOd4sWiZw
В последнее время число разведывательных полетов у границ России увеличилось. Зарубежные самолеты-разведчики и беспилотники периодически появляются как в районе Крыма и Краснодарского края, так и возле западных границ страны. В Минобороны России неоднократно призывали Вашингтон отказаться от подобных операций, однако в Вашиингтоне на это ответили отказом.