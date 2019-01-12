Вашингтон отказался признать власть Мадуро в Венесуэле

СУХУМ, 12 янв- Sputnik. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон не признает власть президента Николаса Мадуро в Венесуэле. Он добавил, что США намерены использовать все меры давления на руководство Венесуэлы, сообщает РИА Новости.
"Мы считаем, что незаконный режим Мадуро напрямую ответственен за безопасность всех венесуэльцев, которые громко требуют права свободно избирать своих лидеров. Мы продолжим использовать всю экономическую и дипломатическую мощь США для восстановления демократии в Венесуэле", - приводит агентство слова из письменного обращения Болтона.
О непризнании нового срока Мадуро, помимо США, заявили Организация Американских государств и участники латиноамериканской "Группы Лимы", за исключением Мексики.
Ранее сообщалось, что госсекретарь США Майк Помпео обсудил по телефону ситуацию в Венесуэле с председателем оппозиционной Национальной ассамблеи республики Хуаном Гуаидо, который недавно был избран на этот пост. Российский МИД назвал это попыткой сформировать альтернативные правительственные структуры в Венесуэле и призвал Вашингтон не посягать на суверенитет латиноамериканской страны.
На пост президента: фото с церемонии инаугурации Николаса Мадуро в Каракасе>>
Николас Мадуро официально во второй раз встуил на пост президента Венесуэлы в четверг 10 января. В церемонии инаугурации Мадуро в Каракасе принял участие президент Абхазии Рауль Хаджимба.