Вашингтон отказался признать власть Мадуро в Венесуэле

СУХУМ, 12 янв- Sputnik. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон не признает власть президента Николаса Мадуро в Венесуэле. Он добавил, что США намерены использовать все меры давления на руководство Венесуэлы, сообщает РИА Новости.

© AFP 2018 / MAXIM ZMEYEV МИД России: США посягает на суверенитет Венесуэлы

"Мы считаем, что незаконный режим Мадуро напрямую ответственен за безопасность всех венесуэльцев, которые громко требуют права свободно избирать своих лидеров. Мы продолжим использовать всю экономическую и дипломатическую мощь США для восстановления демократии в Венесуэле", - приводит агентство слова из письменного обращения Болтона.

О непризнании нового срока Мадуро, помимо США, заявили Организация Американских государств и участники латиноамериканской "Группы Лимы", за исключением Мексики.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Майк Помпео обсудил по телефону ситуацию в Венесуэле с председателем оппозиционной Национальной ассамблеи республики Хуаном Гуаидо, который недавно был избран на этот пост. Российский МИД назвал это попыткой сформировать альтернативные правительственные структуры в Венесуэле и призвал Вашингтон не посягать на суверенитет латиноамериканской страны.

На пост президента: фото с церемонии инаугурации Николаса Мадуро в Каракасе>>

Николас Мадуро официально во второй раз встуил на пост президента Венесуэлы в четверг 10 января. В церемонии инаугурации Мадуро в Каракасе принял участие президент Абхазии Рауль Хаджимба.