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Британские ученые назвали семь основных симптомов рака

© Sputnik / Томас Тхайцук
Новости
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Четыре из десяти случаев развития рака можно предотвратить благодаря своевременной диагностике, заявили специалисты лондонского онкологического центра "Макмиллан".

СУХУМ, 12 янв- Sputnik. Изменения в работе кишечника или долго не заживающая рана - повод забить тревогу и срочно обратиться к врачу, поскольку это могут первые симптомы серьезного онкологического заболевания, рассказали ученые из лондонского центра "Макмиллан", сообщает "Российская газета".

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Исследователи определили семь основных тревожных состояний, которые могут быть проявлениями злокачественных процессов в организме. В их числе изменения в работе мочевого пузыря, "необъяснимое" кровотечение, утолщение (или комок) в груди или в другом месте, трудности при глотании, изменение цвета и (или) размера родинки, тяжелый кашель с хрипотой.

Британские медики подчеркивают, что четыре из десяти случаев развития рака можно предотвратить благодаря своевременной диагностике.

Кроме того, как ранее заявили специалисты Американского онкологического общества, примерно 40% случаев заболевания раком связаны с вредными привычками (особенно - с курением) и плохим питанием. Также на здоровье влияет употребление алкоголя, воздействие ультрафиолета, низкая физическая активность.

Теги:
диагностика, рак, онкология


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