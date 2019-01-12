Ученые потеряли управление космическим телескопом "Спектр-Р"

Связь с российским космическим телескопом "Спектр-Р" была потеряна в четверг 10 января. В настоящее время телескоп переведен в оптимальный для техники тепловой режим.

СУХУМ, 12 янв- Sputnik. Специалисты потеряли связь с единственным российским космическим телескопом "Спектр-Р", аппарат перестал принимать командную информацию, но на Земле продолжали принимать научные данные от него, сообщил директор Астрокосмического центра ФИАН академик Николай Кардашевв Facebook.

По сообщению РИА Новости, "Спектр-Р" перевели в "домашнее положение", когда обеспечивается наиболее благоприятный для техники тепловой режим – сохраняется подача энергии, но он не нагревается.

"В "домашнем положении" у космического аппарата наиболее оптимальный режим, необходимые части спутника защищены от Солнца. Солнечные батареи питаются и запитывают аппарат, но другие части спутника охлаждаются", - сказал Ковалев в интервью РИА Новости.

Он также добавил, что обработка научных данных, полученных с телескопа, в случае завершения его работы займет еще несколько лет.

Работа российского космического телескопа должна была завершиться в 2016 году, но ее продлили до 31 декабря 2019 года.