Срок следствия по делу украинских моряков, нарушивших границу России, продлен до конца мая

СУХУМ, 12 янв- Sputnik. Срок предварительного следствия по делу украинских моряков, задержанных в Черном море за нарушение государственной границы России, продлили до 25 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката одного из обвиняемых Николая Полозова.

© Sputnik / Александр Полегенько Задержанные украинские моряки считают себя военнопленными

Сообщается, что Лефортовский суд Москвы во вторник 15 января рассмотрит вопрос о продлении их ареста. Следствие ходатайствует о том, чтобы украинские моряки еще три месяца провели под стражей.

Три корабля Военно-морских сил Украины 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны, а моряки — арестованы.

Президент России Владимир Путин назвал инцидент провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников Службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.