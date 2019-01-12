Срок следствия по делу украинских моряков, нарушивших границу России, продлен до конца мая

СУХУМ, 12 янв- Sputnik. Срок предварительного следствия по делу украинских моряков, задержанных в Черном море за нарушение государственной границы России, продлили до 25 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката одного из обвиняемых Николая Полозова.
Сообщается, что Лефортовский суд Москвы во вторник 15 января рассмотрит вопрос о продлении их ареста. Следствие ходатайствует о том, чтобы украинские моряки еще три месяца провели под стражей.
Три корабля Военно-морских сил Украины 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны, а моряки — арестованы.
Президент России Владимир Путин назвал инцидент провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников Службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.