16:59 12 Января 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.92
  • EUR77.13
Поиск
Избрание меры пресечения задержанным украинским морякам

Срок следствия по делу украинских моряков, нарушивших границу России, продлен до конца мая

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Новости
Получить короткую ссылку
Темы:
Нарушение госграницы России в Черном море кораблями ВМС Украины (34)
19 0 0

Лефортовский суд Москвы во вторник 15 января рассмотрит вопрос о продлении ареста украинских моряков, нарушивших государственную границу России.

СУХУМ, 12 янв- Sputnik. Срок предварительного следствия по делу украинских моряков, задержанных в Черном море за нарушение государственной границы России, продлили до 25 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката одного из обвиняемых Николая Полозова.

Избрание меры пресечения задержанным украинским морякам
© Sputnik / Александр Полегенько
Задержанные украинские моряки считают себя военнопленными

Сообщается, что Лефортовский суд Москвы во вторник 15 января рассмотрит вопрос о продлении их ареста. Следствие ходатайствует о том, чтобы украинские моряки еще три месяца провели под стражей.

Три корабля Военно-морских сил Украины 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны, а моряки — арестованы.

Президент России Владимир Путин назвал инцидент провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников Службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.

Темы:
Нарушение госграницы России в Черном море кораблями ВМС Украины (34)
Теги:
граница, Россия, Украина


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Инаугурация Николаса Мадуро
На пост президента: фото с церемонии инаугурации Николаса Мадуро в Каракасе
Видео с места взрыва в центре Парижа
Взрыв в центре Парижа: первые кадры с места происшествия
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia