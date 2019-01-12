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Совет безопасности ООН, архивное фото

Украина призвала поэтапно отменить право вето в Совете безопасности ООН

© AFP 2018 / DON EMMERT
Новости
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Постпред Украины в ООН Владимир Ельченко считает, что если страна заинтересована в конфликте, то она должна быть ограничена в возможности применения права вето.

СУХУМ, 12 янв- Sputnik. Киев выступил за поэтапную отмену права вето в Совбезе ООН, постоянный представитель страны в Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко в субботу 12 января заявил, что этот вопрос особенно актуален для Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание "Зеркало недели".

© Sputnik / Нэнси Сисель
Постпредство России: отмена права вето в Совбезе ООН неприемлема

"Важно найти активную модель участия ООН в решении тех сложных вызовов, которые стоят перед Украиной… в политическом, сфере безопасности и гуманитарном измерениях. Наше государство также последовательно выступает за поэтапную отмену права вето, что особенно актуально в условиях агрессии против Украины со стороны России как одного из постоянных членов Совета безопасности", - сказал постпред.

Когда постоянный член Совета безопасности выступает в качестве стороны конфликта, он должен быть ограниченным в возможности применения права вето по вопросу, в котором он - заинтересованная сторона, считает дипломат.

Ранее Европарламент одобрил резолюцию, в которой обвинил Россию в подрыве международных усилий по урегулированию конфликтов из-за применения права вето в Совбезе ООН, а также призвал продлевать против Москвы санкции, пока не будут выполнены минские соглашения по Донбассу.

Теги:
ООН, Украина


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