Турция стягивает военную технику на границу с Сирией

Военная техника из разных районов Турции прибыла в провинцию Хатай для усиления воинских частей, дислоцированных на границе с Сирией.

СУХУМ, 12 янв- Sputnik. Очередная колонна бронетранспортеров и военных автомобилей прибыла в турецкую провинцию Хатай на границе с Сирией, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Anadolu.

Отмечается, что военная техника, прибывшая в столицу провинции город Искендерун, была доставлена из разных районов Турции для усиления воинских частей, дислоцированных на границе с Сирией.

Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова начать операцию на востоке от Евфрата, а также в сирийском Манбидже против сил самообороны сирийских курдов, если США не выведут их оттуда. Позднее он заявил, что решил отложить начало военной операции в Сирии после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 14 декабря. Впоследствии Трамп принял решение вывести американские войска из Сирии.