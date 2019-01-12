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Девятая акция протеста "желтых жилетов" в Париже переросла в беспорядки

© Sputnik / Жюльен Маттиа
Новости
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Протестующие в Париже начали забрасывать полицейских бутылками и камнями, в ответ правоохранители применили слезоточивый газ и резиновые пули.

СУХУМ, 12 янв- Sputnik. У Триумфальной арки в Париже начались беспорядки с участием "желтых жилетов", сообщает РИА Новости.

Отмечается, что после того, как протестующие начали забрасывать полицейских бутылками и камнями, правоохранители применили слезоточивый газ и резиновые пули.

Акция протеста автомобилистов жёлтые жилеты в Париже
© Sputnik / Ирина Калашникова
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В субботу 12 января в столице Франции началась девятая акция протеста "желтых жилетов". Пройдя практически весь город с юго-востока до северо-запада, минуя в том числе площадь Бастилии, мэрию Парижа, район Оперы Гарнье, "желтые жилеты" пришли к Триумфальной арке, где дежурили усиленные наряды сотрудников полиции.

Масштабные акции протеста "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки. Зачастую акции протеста сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией, погромами, разрушениями магазинов, банков, поджогами машин.

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