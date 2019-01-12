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В Госдуме России восстановление хороших отношений с США назвали естественным процессом

© Sputnik / Владимир Федоренко
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Разногласия между Россией и США носят временный характер, заявил член комитета российской Госдумы по международным делам Антон Морозов

СУХУМ, 12 янв- Sputnik. Член комитета российской Госдумы по международным делам Антон Морозов, комментируя заявление Трампа о восстановлении отношений между США и Россией, назвал это естественным ходом событий.

Дональд Трамп
© AFP 2018 / BRENDAN SMIALOWSKI
Трамп выразил надежду на восстановление хороших отношений с Россией

Парламентарий пояснил, что между великими державами не должно быть разногласий.

"Это естественный ход событий. Россия и США – это две великие державы, которые должны снять разногласия по всей и двусторонней повестке дня, и в глобальном масштабе в целом, и договориться о разделе сферы влияния и формирования новой системы безопасности и устойчивого развития всего мира", - приводит слова Морозова РИА Новости.

Депутат также добавил, что отношения Москвой и Вашингтоном должны стать примером для остальных государств,и  разногласия между двумя государствами носят временный характер и лишены перспективы.

Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп выразил надежду, что США и России однажды удастся восстановить хорошие отношения.



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