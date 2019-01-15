Песков: сообщения о "сговоре" между Путиным и Трампом не имеют отношения к реальности

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отнес к теориям заговора мнения о том, что между лидерами США и России существует некий сговор.

СУХУМ, 15 янв — Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал конспирологией мнение о том, что между президентами России и США якобы есть сговор.

© Sputnik / Наталья Селиверстова Песков: Путину не нужен Twitter, чтобы стать ближе к людям

"Это конспирология, которая к реальности не имеет отношения. Америка попала в уникальную для себя ситуацию: там раскол и в обществе, и в правительстве, и результатом этого являются те сложные условия, в которых приходится работать Трампу", - сказал Песков в интервью газете "Аргументы и факты".

По словам Пескова, антироссийские санкции - это "не бирюльки, а очень серьезная вещь". В частности, пресс-секретарь российского лидера указал на то, что ограничения, которые угрожают России в связи с реализацией проекта "Северный поток-2" - это неприкрытая попытка обеспечить конкурентное преимущество для американского сжиженного газа, который дороже российского.

Россия уже больше 40 лет живет под разными ограничениями, в том числе и со стороны США, напомнил Песков, отметив при этом, что у Вашингтона нет инструментов, которые могут вынудить Россию отказаться от своей суверенной политики.