Задержанные в Керченском проливе украинские моряки отказались давать показания в суде

Заседание суда, в ходе которого рассматривается ходатайство о продлении ареста украинским морякам, нарушившим государственную границу страны, началось в Москве во вторник 15 января.

СУХУМ, 15 янв — Sputnik. Украинские моряки, задержанные после провокации в Керченском проливе 25 ноября, отказываются отвечать на вопросы суда, не касающиеся установки их личности, сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Алексей Филиппов Суд Москвы рассмотрит в закрытом режиме вопрос о продлении ареста украинским морякам

Давать показания уже отказались Богдан Головаш, Сергей Попов, Андрей Шевченко и Владимир Терещенко, которые заявили, что отказываются отвечать на вопросы суда в соответствии со статьей 17 Женевской конвенции.

Ходатайство следствия о продлении морякам срока содержания под стражей на три месяца, до 6 апреля, рассматривается в Лефортовском суде Москвы во вторник 15 января.

Заседания проходят в трех разных залах одновременно, на скамье подсудимых не оказываются более четырех обвиняемых за раз.

Инцидент в Черном море произошел 25 ноября. Три корабля Военно-морских сил Украины пересекли границу России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не реагировали на требование остановиться и в итоге были задержаны, а моряки — арестованы. Всем 24 украинцам ФСБ России предъявила обвинение в незаконном пересечении границы России.

Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов были двое сотрудников спецслужб, которые фактически и руководили этой операцией.