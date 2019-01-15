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Завтрак под землей: иорданец открыл ресторан в пещере

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© Видео AP

Необычное применение нашел иорданский геофизик пещере, возраст которой составляет 60 миллионов лет.

Десять лет понадобилось иорданскому геофизику, чтобы превратить пещеру в ресторан. 

Он сохранил природный "интерьер" и разделил верхнюю и нижнюю зоны стеклянными полами, чтобы гости могли любоваться древними скальными породами.



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