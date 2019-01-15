Завтрак под землей: иорданец открыл ресторан в пещере

Необычное применение нашел иорданский геофизик пещере, возраст которой составляет 60 миллионов лет.

Десять лет понадобилось иорданскому геофизику, чтобы превратить пещеру в ресторан.

Он сохранил природный "интерьер" и разделил верхнюю и нижнюю зоны стеклянными полами, чтобы гости могли любоваться древними скальными породами.