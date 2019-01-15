Завтрак под землей: иорданец открыл ресторан в пещере

Десять лет понадобилось иорданскому геофизику, чтобы превратить пещеру в ресторан.
Он сохранил природный "интерьер" и разделил верхнюю и нижнюю зоны стеклянными полами, чтобы гости могли любоваться древними скальными породами.
Необычное применение нашел иорданский геофизик пещере, возраст которой составляет 60 миллионов лет.
Десять лет понадобилось иорданскому геофизику, чтобы превратить пещеру в ресторан.
Он сохранил природный "интерьер" и разделил верхнюю и нижнюю зоны стеклянными полами, чтобы гости могли любоваться древними скальными породами.
Политолог Дмитрий Юрьев прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа.
В среду 16 января в Абхазии будет ливень и шторм на море, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.
Вопрос о продлении ареста украинских моряков, которых обвиняют в незаконном пересечении российской границы, рассматривается в Лефортовском суде Москвы во вторник 15 января.
В рейтинг исследовательского сервиса Numbeo попали пять российских городов.
Вопрос о продлении ареста украинских моряков, которых обвиняют в незаконном пересечении российской границы, рассматривается в Лефортовском суде Москвы во вторник 15 января.
Штормовое предупреждение будет действовать в Абхазии с 16 по 17 января.
Украинская прокуратура подала ходатайство на продление ареста руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского до 16 февраля, защита настаивает на изменении меры пресечения.