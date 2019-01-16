Поисковые работы на месте трагедии в городе Шахты завершены

Тела всех пятерых погибших при обрушении дома в городе Шахты найдены, спасательная операция завершена.

СУХУМ, 16 янв - Sputnik. Спасатели объявили о завершении поисковых работ на месте частично обрушевшего дома в Шахтах Ростовской области, после того как из под завалов было извлечено тело пятой погибшей, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления МЧС Марину Абрамченко.

16 января в городе объявлено траурным днем. В 12.00 состоится панихида по погибшим.

В понедельник 14 января в городе Шахты Ростовской области произошел взрыв бытового газа в многоэтажном доме, частично обрушились восьмой и девятый этажи. Повреждения получили 16 квартир.

Из-под завалов удалось спасти семерых человек.