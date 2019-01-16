Последствия схода лавины и грязи на трассу ликвидированы в Сочи

Три автомобиля оказались заблокированы по дороге на Красную поляну во вторник 15 января в результате схода лавины.

СУХУМ, 16 янв - Sputnik. Последствия лавины, которая сошла во вторник 15 января на дорогу Роза-Хутор – кордон Пслух, устранены, пострадавших нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на Главное управление МЧС по Краснодарскому краю.

© Sputnik / Михаил Мордасов Штормовое предупреждение из-за угрозы схода лавин и волнения на море объявили в Абхазии

Лавина шириной семь метров и высотой полтора метра заблокировала три автомобиля и 14 человек, среди которых был один ребенок. Спасатели смогли освободить людей из снежной ловушки и вывести их в Красную Поляну, отмечается в сообщении.

Движение восстановлено и на Новороссийском шоссе, где в среду 16 января сошла грязекаменная масса и потянула за собой три дерева.

Во вторник 15 января в Сочи было объявлено штормовое предупреждение из-за угрозы схода лавин, а также власти предупреждали жителей об усилении ветра.

Штормовое предупреждение в связи с возможным сходом лавин в горах Абхазии и волнением на море будет действовать и в Абхазии с 16 по 17 января. Синоптики прогнозруют сильный ливень и усиление ветра.