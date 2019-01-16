19:55 16 Января 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.76
  • EUR76.14
Поиск

Лавров заявил, что Россия намерена реагировать на активность НАТО у своих границ

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Новости
Получить короткую ссылку
57 0 0

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал активность Североатлантического альянса у границ России, отметив, что Москва будет реагировать должным образом.

СУХУМ, 16 янв - Sputnik. В Москве рассчитывают на восстановление отношений с США и ЕС, но намерены реагировать на действия НАТО у своих границ, заявил журналистам глава российского МИД Сергей Лавров.

Военная техника в совместном центре тренировок на территории военной базы в Крцаниси
© Sputnik Александр Имедашвили
Главком Военно-морского флота России указал на наращивание сил НАТО у границ России

"По-прежнему заинтересованы в восстановлении нормальных отношений с Соединенными Штатами и Евросоюзом на принципах равноправия и взаимного учета интересов. Разумеется, будем и впредь должным образом реагировать на повышенную военную активность НАТО и приближение военной инфраструктуры альянса к российским границам", - приводит слова Лаврова РИА Новости.

В последнее время США и страны НАТО увеличили количество мероприятий оперативной и боевой подготовки у российских границ. Как отметил главком Военно-морского флота России адмирал Владимир Королев НАТО разворачивает в прилегающих к территории России акваториях американские морские системы ПРО, стратегические неядерные системы высокоточного оружия и объекты военной инфраструктуры.

По теме

Шаповалов: самостоятельная позиция России - причина агрессии НАТО
Внешние угрозы и внутренние конфликты: политические итоги 2018 года в Абхазии
Теги:
границы, Сергей Лавров, Россия, НАТО


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Светский прием: Трамп заказал бургеры для гостей Белого дома
Армянское ноу-хау: как из соломы производят брикеты для отопления
Что нужно знать о свином гриппе

Соцсети

Sputnikabkhazia