Лавров заявил, что Россия намерена реагировать на активность НАТО у своих границ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал активность Североатлантического альянса у границ России, отметив, что Москва будет реагировать должным образом.

СУХУМ, 16 янв - Sputnik. В Москве рассчитывают на восстановление отношений с США и ЕС, но намерены реагировать на действия НАТО у своих границ, заявил журналистам глава российского МИД Сергей Лавров.

© Sputnik Александр Имедашвили Главком Военно-морского флота России указал на наращивание сил НАТО у границ России

"По-прежнему заинтересованы в восстановлении нормальных отношений с Соединенными Штатами и Евросоюзом на принципах равноправия и взаимного учета интересов. Разумеется, будем и впредь должным образом реагировать на повышенную военную активность НАТО и приближение военной инфраструктуры альянса к российским границам", - приводит слова Лаврова РИА Новости.

В последнее время США и страны НАТО увеличили количество мероприятий оперативной и боевой подготовки у российских границ. Как отметил главком Военно-морского флота России адмирал Владимир Королев НАТО разворачивает в прилегающих к территории России акваториях американские морские системы ПРО, стратегические неядерные системы высокоточного оружия и объекты военной инфраструктуры.