Адвокаты украинских моряков намерены обжаловать решение суда о продлении ареста

Адвокаты украинских моряков, обвиняемых в незаконном пересечении государственной границы России, намерены подавать апелляцию на решение о продлении ареста и обращаться в Европейский суд по правам человека.

СУХУМ, 16 янв - Sputnik. Лефортовский суд Москвы продлил срок заключения под стражей на три месяца до 24 апреля всем 24 украинским морякам, задержанным за провокацию в Керченском проливе. Адвокаты задержанных моряков намерены подавать апелляцию и обращаться в Европейский суд по правам человека, сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Алексей Филиппов Задержанные в Керченском проливе украинские моряки отказались давать показания в суде

"У нас есть наша обязательная программа, мы обязаны подать апелляционные жалобы на все решения, иначе мы потеряем шанс обратится в ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека, - ред.)… Нам необходимо использовать любой шанс насчет поиска поддержки со стороны других стран", - сказал адвокат Илья Новиков в эфире телеканала "112 Украина".

Ранее сообщалось о продлении ареста 12 из 24 морякам.

Три корабля Военно-морских сил Украины пересекли границу России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу 25 ноября. Они опасно маневрировали, не реагировали на требование остановиться и в итоге были задержаны, а моряки — арестованы. Всем 24 украинцам ФСБ предъявила обвинение в незаконном пересечении границы России.

Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов были двое сотрудников спецслужб, которые фактически и руководили этой операцией. По его мнению, провокация призвана была повысить рейтинг Петра Порошенко перед выборами.