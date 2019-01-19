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Демократическая партия США обвинила Москву в попытке взлома серверов в ноябре 2018 года

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Новости
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Демократическая партия США заявила, что на десятки электронных адресов демократов во время промежуточных выборов в ноябре 2018 года пришли письма с зараженными гиперссылками.

СУХУМ, 19 янв – Sputnik. Демократическая партия США обвинила Россию в попытке взлома национального комитета партии (DNC) во время промежуточных выборов в ноябре 2018 года, сообщает РИА Новости.

Голосование на выборах в Калифорнии, архивное фото
© AFP 2018 / MARK RALSTON
Американская разведка обвинила Россию, Китай и Иран во вмешательстве в выборы-2018

Как отмечается в судебных документах, десятки электронных адресов комитета были целью кампании "спирфишинга" — рассылки писем с зараженной гиперссылкой, которую эксперты по безопасности связали с российской разведкой.

"Таким образом, вероятно, что российская разведка вновь попыталась незаконно проникнуть в компьютеры DNC в ноябре 2018 года", — говорится в иске.

В апреле 2018 года Национальный комитет Демократической партии США подал в суд на правительство России, Главное управление Генштаба ВС России (ГРУ), предпринимателей отца и сына Агаларовых, основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, а также против выборного штаба Дональда Трампа, в том числе зятя американского президента Джареда Кушнера. Иск связан с хакерскими атаками 2015 и 2016 годов и предположениями о сговоре с целью нанесения ущерба демократам, а также с целью продвижения кандидатуры Трампа.

В пятницу 18 января демократы добавили к обвинениям предположения о взломе во время промежуточных выборов в США в ноябре 2018 года.

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Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

Теги:
взломы, выборы, Россия, Москва, Демократическая партия США


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