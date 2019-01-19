Комиксы о Бэтмене стоимостью почти полтора миллиона долларов украли в США

Коллекция комиксов, которая оценивается в 1,4 миллиона долларов была украдена с закрытого склада в американском городе Бока-Ратон.

СУХУМ, 19 янв – Sputnik. Около 450 комиксов о Бэтмене украли из закрытого склада в городе Бока-Ратон во Флориде. Стоимость коллекции оценивается в 1,4 миллионов долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Sun Sentinel.

Сообщается, что владелец комиксов Рэнди Лоуренс обнаружил пропажу девятого января и сразу обратился в полицию. По его словам, единственный человек, который мог видеть, как он выгружал коробки с комиксами, был рабочий, который устранял протечку на складе в июле и завел разговор о комиксах.

Лоуренс сообщил, что двери склада не были взломаны, и вор скорее всего проник в помещение через крышу, о чем свидетельствовал свисавший с потолка провод.

После обнаружения пропажи пострадавший опубликовал письмо с просьбой помочь и сообщить, если кто-нибудь заметит в продаже похожие комиксы, список которых он предоставил полиции и опубликовал в сети.

"Эта коллекция была моим детищем, я так усердно работал и отказывал себе во многом так долго, чтобы собрать ее, поэтому такая потеря для меня - ужасный удар ... Мне очень нужно, чтобы вы были внимательны. Рано или поздно кому-то может поступить предложение купить их", - говорится в письме.

Похищенная коллекция включала даже ранние выпуски "Бэтмена", изданные в 1940-х годах.