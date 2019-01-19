Путин окунулся в прорубь на Крещение

СУХУМ, 19 янв – Sputnik. Президент России Владимир Путин в праздник Крещения Господня по традиции окунулся в проруби.

По сообщению РИА Новости, Путин принял участие в крещенских купаниях в Подмосковье.

В прошлом году Путин побывал в мужском монастыре в Нило-Столобенской пустыни в Тверской области, где также посетил праздничную литургию и окунулся в прорубь на озере Селигер. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда сообщал, что Путин на протяжении многих лет придерживается традиции купаться в проруби на Крещение.