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Президент РФ В. Путин принял участие в крещенских купаниях на озере Селигер

Путин окунулся в прорубь на Крещение

© Sputnik / Алексей Дружинин
Новости
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Российский лидер Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях в Подмосковье.

СУХУМ, 19 янв – Sputnik. Президент России Владимир Путин в праздник Крещения Господня по традиции окунулся в проруби.

По сообщению РИА Новости, Путин принял участие в крещенских купаниях в Подмосковье.

В прошлом году Путин  побывал в мужском монастыре в Нило-Столобенской пустыни в Тверской области, где  также посетил праздничную литургию и окунулся в прорубь на озере Селигер. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда сообщал, что Путин на протяжении многих лет придерживается традиции купаться в проруби на Крещение.

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Теги:
Крещение Господне, Владимир Путин


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