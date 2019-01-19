Яйцо треснуло: рекордсмен по количеству лайков в Istagram опубликовал новую фотографию

Рекордсмен по лайкам в Instagram опубликовал второе изображение куриного яйца, в этот раз - треснувшего.

СУХУМ, 19 янв – Sputnik. Аккаунт @world_record_egg, опубликовавший самый популярный пост в истории Instagram, разместил новое фото. Теперь на изображении куриного яйца, которое ранее набрало около 50 миллионов лайков, появилась трещина.

Фото без подписи за 15 часов оценили более пять миллионов пользователей. В комментариях появились предположения о том, как дальше будут развиваться события, и вылупиться ли кто-либо из яйца. Другие шутят, что возможно трещина - дело рук Кайли Дженнер, которой принадлежал предыдущий рекорд Instagram.

В начале января создатель аккаунта разметил изображение куриного яйца, предложив пользователям побить рекорд соцсети по лайкам. За несколько недель яйцо стало самым популярным изображением в Instagram, набрав почти 50 миллионов лайков. На сам аккаунт яйца подписались почти восемь миллионов человек.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от EGG GANG 🌍 (@world_record_egg) 18 Янв 2019 в 1:54 PST

Владелец аккаунта остается неизвестным, он также не раскрывает идеи перфоманса.