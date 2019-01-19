Холодный прием: отель из снега открыли в Сочи

СУХУМ, 19 янв – Sputnik. Уникальный отель, на сооружения которого ушло 300 тонн снега, открыли в горах Сочи.
Днем в трехкомнатных апартаментах будут проводиться экскурсии, а ночью отель будет принимать постояльцев, сообщает "Макс-Портал".
Строение представляет собой надувную конструкцию, заполненную снегом. Температура внутри помещения приближается к нулю градусов.
Отель простоит на Красной поляне до весны. Точной даты демонтажа конструкции специалисты не называют, так как двухметровые снежные стены гостиницы способны выдержать и плюсовые температуры.
Согласно данным газеты "Известия", строение достигает шесть метров в диаметре и пять метров в высоту. От непогоды туристов защищают двухметровые стены. Владельцы снежного дома намерены расширятся - строить новый новый и снежный бар.