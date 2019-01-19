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Холодный прием: отель из снега открыли в Сочи

© Foto/ peopleandcountries
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Температура внутри снежного отеля в горах Сочи приближается к нулю градусов.

СУХУМ, 19 янв – Sputnik. Уникальный отель, на сооружения которого ушло 300 тонн снега, открыли в горах Сочи.

Анна Калягина
© Sputnik
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Днем в трехкомнатных апартаментах будут проводиться экскурсии, а ночью отель будет принимать постояльцев, сообщает "Макс-Портал".

Строение представляет собой надувную конструкцию, заполненную снегом. Температура внутри помещения приближается к нулю градусов.

Отель простоит на Красной поляне до весны. Точной даты демонтажа конструкции специалисты не называют, так как двухметровые снежные стены гостиницы способны выдержать и плюсовые температуры.

Согласно данным газеты "Известия", строение достигает шесть метров в диаметре и пять метров в высоту. От непогоды туристов защищают двухметровые стены. Владельцы снежного дома намерены расширятся - строить новый новый и снежный бар. 



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