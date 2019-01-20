Пушков: американские корабли в Черном море не для безопасности

Член Совета Федерации России Алексей Пушков резко выразился о заходе эсминца ВМС США "Дональд Кук" в Черное море, предложив американским кораблям держаться подальше от российским берегов.

СУХУМ, 20 янв – Sputnik. Появление американских военных кораблей в Черном море не связано с обеспечением безопасности в регионе, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

Американские военные корабли зачастили в Черное море, написал сенатор в Twiiter и предложил держаться им подальше от российских берегов.

Американские военные корабли зачастили в Чёрное море. Никакого отношения к безопасности США эти заходы не имеют. Флаг демонстрируют, сигналы нам посылают, своих сенаторов, требующих послать в Чёрное море целый военный флот, успокаивают. Держаться бы им подальше от наших берегов. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 19 января 2019 г.



Американский эсминец "Дональд Кук" зашел в акваторию Черного моря для проведения операций по "обеспечению безопасности и укрепления региональной стабильности" в субботу 19 января.

В российском Национальном центре управления обороной заявили, что корабли Черноморского флота уже приступили к слежению за действиями американского эсминца.