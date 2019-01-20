13:56 20 Января 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.33
  • EUR75.58
Поиск

Пушков: американские корабли в Черном море не для безопасности

© Sputnik / Владимир Трефилов
Новости
Получить короткую ссылку
45 0 0

Член Совета Федерации России Алексей Пушков резко выразился о заходе эсминца ВМС США "Дональд Кук" в Черное море, предложив американским кораблям держаться подальше от российским берегов.

СУХУМ, 20 янв – Sputnik. Появление американских военных кораблей в Черном море не связано с обеспечением безопасности в регионе, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

Американские военные корабли зачастили в Черное море, написал сенатор в Twiiter и предложил держаться им подальше от российских берегов. 

Американский эсминец "Дональд Кук" зашел в акваторию Черного моря для проведения операций по "обеспечению безопасности и укрепления региональной стабильности" в субботу 19 января.

В российском Национальном центре управления обороной заявили, что корабли Черноморского флота уже приступили к слежению за действиями американского эсминца.

По теме

Американский военный корабль вошел в Черное море
Теги:
Военно-морские силы США, Черное море, Алексей Пушков, США


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Неделя в объективе: ралли, протесты и высокая мода
К истокам: как азербайджанская художница возрождает забытый вид искусства
Инфографика
Крещенские купания: советы и ограничения

Соцсети

Sputnikabkhazia