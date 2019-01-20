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США стали злоупотреблять миролюбием России, заявили в Госдуме

© Foto / United States Navy
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В субботу 19 января сайт Шестого флота Военно-морских сил США сообщил об отправке эсминца "Дональд Кук" в Черное море "для проведения операций по обеспечению безопасности".

СУХУМ, 20 янв – Sputnik. Вашингтон все чаще стал злоупотреблять миролюбием России, но бесконечно столь агрессивная политика продолжаться не может, заявил депутат Госдумы России от крымского региона Михаил Шеремет, комментируя появление американского эсминца в Черном море.

Он предположил, что США своей провокацией пытается заработать себе дивиденды.

"Власти США дискредитировали себя на направлениях в Сирии и Афганистане в лице своей собственной нации, так как страна понесла большие репутационные потери в глазах всего мирового сообщества. Поэтому сегодня они хотят взять реванш на украинском направлении", - сказал парламентарий.

Эсминец Военно-морских сил США "Дональд Кук" с крылатыми ракетами "Томагавк" на борту вошел в акваторию Черного моря в субботу 19 января.

Корабли Черноморского флота уже начали следить за судном, сообщает Российский национальный центр управления обороной.

Эсминец "Дональд Кук" эксплуатируется с 1998 года. Основное его вооружение - это крылатые ракеты "Томагавк". На борту эскадренного миноносца располагается от 56 до 96 ракет этого типа.

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Теги:
безопасность, эсминец, Военно-морские силы США, Черное море, Россия, США


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