США стали злоупотреблять миролюбием России, заявили в Госдуме

В субботу 19 января сайт Шестого флота Военно-морских сил США сообщил об отправке эсминца "Дональд Кук" в Черное море "для проведения операций по обеспечению безопасности".

СУХУМ, 20 янв – Sputnik. Вашингтон все чаще стал злоупотреблять миролюбием России, но бесконечно столь агрессивная политика продолжаться не может, заявил депутат Госдумы России от крымского региона Михаил Шеремет, комментируя появление американского эсминца в Черном море.

Он предположил, что США своей провокацией пытается заработать себе дивиденды.

"Власти США дискредитировали себя на направлениях в Сирии и Афганистане в лице своей собственной нации, так как страна понесла большие репутационные потери в глазах всего мирового сообщества. Поэтому сегодня они хотят взять реванш на украинском направлении", - сказал парламентарий.

Эсминец Военно-морских сил США "Дональд Кук" с крылатыми ракетами "Томагавк" на борту вошел в акваторию Черного моря в субботу 19 января.

#USSDonaldCook passed through Istanbul on 19th January 2019 northbound. This is the 1. deployment of this destroyer and 2. deployment of a US Navy warship to the Black Sea. To track movements of foreign warships through Bosphorus click here: https://t.co/MYUQ7ILfpJ pic.twitter.com/TEVqQLBlco — Bosphorus Naval News (@Saturn5_) 19 января 2019 г.

Корабли Черноморского флота уже начали следить за судном, сообщает Российский национальный центр управления обороной.

Эсминец "Дональд Кук" эксплуатируется с 1998 года. Основное его вооружение - это крылатые ракеты "Томагавк". На борту эскадренного миноносца располагается от 56 до 96 ракет этого типа.