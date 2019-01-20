Митинг против передачи Курильских островов Японии прошел в Москве

В преддверии визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Москву в российской столице прошел митинг против передачи курильских островов Японии.

СУХУМ, 20 янв – Sputnik. Представители движения "Левый фронт", Партии Дела, движения "Новороссия", "Гражданской солидарности", "Комитета защиты территориальной целостности России" и других организаций, которые не входят в список зарегистрированных политический партий в России, провели митинг на Суворовской площади в Москве в воскресенье 20 января.

© Sputnik / Андрей Шапран МИД России: Токио следует признать суверенитет России над южными Курилами

Как сообщает РИА Новости, митингующие призывали к сохранению территориальной целостности России и выступали против передачи Курильских островов Японии.

Протесты прошли в преддверии визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Россию, в ходе которого он обсудит с российским лидером Владимиром Путиным вопрос заключения мирного договора между Москвой и Токио.

Ранее Абэ заявлял, что Япония претендует на южные Курилы, но не намерена выселять россиян, проживающих там. По сообщению японских СМИ, Токио собирается предложить России отказаться от взаимных претензий на компенсации, связанные с четырьмя островами Курильской гряды, на которые претендует Токио и называет их своими "северными территориями".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров со своим японским коллегой Таро Коно в понедельник 14 января подчеркнул, что стороны подтвердили готовность работать на основе декларации 1956 года, "что означает прежде всего непреложность самого первого шага - признание Японией итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет России над всеми островам южнокурильской гряды".

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее говорил, что лидеры стран договорились "искать такую формулировку, которая устроит народы двух стран и поможет им разрубить этот гордиев узел". Помощник президента России ранее назвал дискуссионными территориальные претензии Японии, так как острова перешли к Советскому союзу после Второй мировой войны, и "никто не собирается эту землю отдавать".