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Захоронения эпохи Древнего царства обнаружили в Египте

© Fotolia / Sebastian Corneanu
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Археологи британского университета города Бирмингем обнаружили в предместьях египетского города Асуан шесть захоронений эпохи Древнего царства.

СУХУМ, 20 янв – Sputnik. На юге Египта найдены захоронения, которые специалисты отнесли к эпохе Древнего царства и датировали серединой XXIII — серединой XXI века до нашей эры.

© AP Photo. Egyptian Ministry of Antiquities
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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство по делам памятников древности Египта, могилы обнаружила археологическая экспедиция британского университета города Бирмингем в предместьях египетского города Асуан.

Всего миссией было обнаружено шесть захоронений разного размера.

По словам генерального секретаря Высшего совета по делам памятников Египта Мустафы Вазири, "несмотря на то, что главный вход в одну из гробниц был целым, все же она была разграблена много столетий назад. Воры проникли в нее, разбив заднюю стену.

 

Теги:
захоронения, археология, Египет


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