Захоронения эпохи Древнего царства обнаружили в Египте

СУХУМ, 20 янв – Sputnik. На юге Египта найдены захоронения, которые специалисты отнесли к эпохе Древнего царства и датировали серединой XXIII — серединой XXI века до нашей эры.

© AP Photo. Egyptian Ministry of Antiquities Археологи выснили имя архитектора, построившего тронный зал для фараона Рамзеса II

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство по делам памятников древности Египта, могилы обнаружила археологическая экспедиция британского университета города Бирмингем в предместьях египетского города Асуан.

Всего миссией было обнаружено шесть захоронений разного размера.

По словам генерального секретаря Высшего совета по делам памятников Египта Мустафы Вазири, "несмотря на то, что главный вход в одну из гробниц был целым, все же она была разграблена много столетий назад. Воры проникли в нее, разбив заднюю стену.