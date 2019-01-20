Захоронения эпохи Древнего царства обнаружили в Египте

СУХУМ, 20 янв – Sputnik. На юге Египта найдены захоронения, которые специалисты отнесли к эпохе Древнего царства и датировали серединой XXIII — серединой XXI века до нашей эры.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство по делам памятников древности Египта, могилы обнаружила археологическая экспедиция британского университета города Бирмингем в предместьях египетского города Асуан.
Всего миссией было обнаружено шесть захоронений разного размера.
По словам генерального секретаря Высшего совета по делам памятников Египта Мустафы Вазири, "несмотря на то, что главный вход в одну из гробниц был целым, все же она была разграблена много столетий назад. Воры проникли в нее, разбив заднюю стену.