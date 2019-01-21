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Папа Римский Франциск во время еженедельной молитвы в Ватикане.20 января 2019

Папа Римский призвал "кликнуть и молиться"

© AFP 2018 / VINCENZO PINTO
Новости
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Понтифик во время воскресной проповеди заявил, что интернет и соцсети расширили возможности общения с богом.

СУХУМ, 21 янв - Sputnik. Папа Римский Франциск представил сайт и приложение для мобильных "Кликни и молись" ("Click to pray") и призвал установить его на смартфоны, чтобы вместе с ним молиться за мир и благополучие, пишет Planet Today.

© REUTERS /
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Сервис планируют запустить на следующей неделе к Всемирному дню социальных коммуникаций.

"Кликни и молись", по словам папы, ориентирован на молодежь, до которой можно достучаться с помощью современных технологий и гаджетов.

"Призываю вас, особенно молодежь, скачать приложение и продолжать молиться со мной за мир и благополучие", — заявил понтифик.

Приложение состоит из трех разделов — "Молись в интернете", "Молись с Папой" и "Молитва дня", доступных на нескольких языках — кроме английской, есть испанская, итальянская, французская, немецкая и португальская версии.



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