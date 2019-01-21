Папа Римский призвал "кликнуть и молиться"

СУХУМ, 21 янв - Sputnik. Папа Римский Франциск представил сайт и приложение для мобильных "Кликни и молись" ("Click to pray") и призвал установить его на смартфоны, чтобы вместе с ним молиться за мир и благополучие, пишет Planet Today.
Сервис планируют запустить на следующей неделе к Всемирному дню социальных коммуникаций.
"Кликни и молись", по словам папы, ориентирован на молодежь, до которой можно достучаться с помощью современных технологий и гаджетов.
"Призываю вас, особенно молодежь, скачать приложение и продолжать молиться со мной за мир и благополучие", — заявил понтифик.
Приложение состоит из трех разделов — "Молись в интернете", "Молись с Папой" и "Молитва дня", доступных на нескольких языках — кроме английской, есть испанская, итальянская, французская, немецкая и португальская версии.