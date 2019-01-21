ФСБ России раскрыла "благотворительную" ячейку, собиравшую деньги для ИГ*

Преступники действовали на территории Краснодарского края, в Дагестане и Адыгее, а управляли им из Сирии.

СУХУМ, 21 янв - Sputnik. ФСБ России пресекла преступную деятельность ячейки, которая собирала деньги для "Исламского государства"* под видом благотворительной организации, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.

Собранные средства направляли для ресурсного обеспечения связей в Сирийской Арабской Республике. Сотрудники ФСБ установили, что финансирование было осуществлено на общую сумму более десяти миллионов рублей.

Задержаны и арестованы по решению суда трое человек, и все трое дали признательные показания. Возбуждены три уголовных дела о содействии террористам.

При обыски у них нашли средства связи, платежные инструменты и фискальные чеки, а также другие документы, подтверждающие преступную деятельность.

*Террористическая организация, запрещенная в России