Тело мужчины нашли в шлюпке в Черном море

Предположительно, речь идет о капитане затонувшего в начале января у берегов Турции судна "Волго-Балт".

СУХУМ, 21 янв - Sputnik. Тело мужчины найдено в шлюпке в нейтральных водах Черного моря в районе Туапсе, сообщает РИА Новости.

"По предварительным данным, 19 января… в нейтральных водах Черного моря примерно в 70-100 милях от берега города Туапсе членами экипажа судна NURS обнаружено тело мужчины, находящееся в шлюпке, предположительно, принадлежащей теплоходу "Волго-Балт", — сообщает Южное следственное управление на транспорте СК России.

Шлюпку отбуксировали в Новороссийск, проведен осмотр тела и судна, специалисты устанавливают личность мужчины. Подробности станут известны после судебно-медицинской экспертизы.

Грузовое судно "Волго-Балт" затонуло в Черном море у берегов Турции 7 января. По данным властей турецкой провинции Самсун, экипаж судна состоял из девяти граждан Украины, двух граждан Азербайджана и двух россиян. Как сообщало агентство Anadolu, судно разломилось пополам и затонуло, в результате шесть человек погибли, семеро были спасены.