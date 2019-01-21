Профильный комитет Госдумы поддержал законы о запрете фейков и оскорблении государства

СУХУМ, 21 янв - Sputnik. Профильный комитет Госдумы России по информполитике рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроекты о блокировке фейковых новостей и оскорбительных высказываний в отношении общества и государства, сообщает РИА Новости.

Ранее СМИ сообщали со ссылкой на представителя Минкомсвязи, что на прошлой неделе на расширенном заседании профильного комитета Госдумы, Минкомсвязь, Минюст, Роскомнадзор и Генпрокуратура не поддерживали законопроекты.

В Госдуму России в декабре внесен законопроект, так называемый "закон о суверенном рунете", который представляет собой пакет поправок в закон "О связи" и "Об информации".

Поправки предусматривают введение административной ответственности за распространение в интернете материалов, выражающих "в неприличной форме явное неуважение" к Конституции, государству, официальным государственным символам, органам госвласти РФ и обществ и за распространение недостоверной общественно значимой информации.