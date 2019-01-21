17:33 21 Января 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.36
  • EUR75.55
Поиск
Парень с ноутбуком

Профильный комитет Госдумы поддержал законы о запрете фейков и оскорблении государства

CC0
Новости
Получить короткую ссылку
12 0 0

Глава комитета Леонид Левин ранее сообщал, что правительство поддержало концепции данных проектов.

СУХУМ, 21 янв - Sputnik. Профильный комитет Госдумы России по информполитике рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроекты о блокировке фейковых новостей и оскорбительных высказываний в отношении общества и государства, сообщает РИА Новости.

Ранее СМИ сообщали со ссылкой на представителя Минкомсвязи, что на прошлой неделе на расширенном заседании профильного комитета Госдумы, Минкомсвязь, Минюст, Роскомнадзор и Генпрокуратура не поддерживали законопроекты.

В Госдуму России в декабре внесен законопроект, так называемый "закон о суверенном рунете", который представляет собой пакет поправок в закон "О связи" и "Об информации".

Поправки предусматривают введение административной ответственности за распространение в интернете материалов, выражающих "в неприличной форме явное неуважение" к Конституции, государству, официальным государственным символам, органам госвласти РФ и обществ и за распространение недостоверной общественно значимой информации.



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Затмение Суперлуны: 14 загадочных кадров со всего света
Затмение луны
Кровавая луна: как это было
Рейтинг самых мирных стран
Рейтинг самых мирных государств в 2018 году

Соцсети

Sputnikabkhazia