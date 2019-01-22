МЧС России рассказало о ситуации с пожаром на судах в Керченском проливе

Всю ночь корабли Черноморского флота России вели поиски пропавших моряков, а с рассветом к поисковой операции присоединился вертолет Ми-8

СУХУМ, 22 янв - Sputnik. Росморречфлот сообщил, что спасатели продолжают работать в районе чрезвычайного происшествия, связанного с пожаром на судах в районе Керченского пролива в Черном море, операция перешла со стадии спасательной в поисковую, ведутся поиски десяти моряков, передает РИА Новости.

"Операция перешла в формат поисковой. Согласно обновленным данным, двенадцать человек спасли, десять погибших, поиски еще десяти моряков продолжаются", - рассказали в ведомстве.

Пострадавших с двух горящих танкеров не могут доставить в порт Крыма из-за непогоды, рассказал директор Крымского республиканского центра медицины катастроф Сергей Олефиренко.

Керчь ФМ Пожар охватил два судна в Керченском проливе

"Люди до сих пор не поступили. Они рассеяны по кораблям. Их должны сейчас собрать, после чего доставить в порт Керчи. Но там погодные условия сложные. Мы всю ночь прождали, машины скорой помощи в порту остаются", - сказал Олефиренко.

Ожидается, что суда с пострадавшими зайдут в порт Керчи около 9 утра.

аварийно-спасательное судно проводит тушение судов в Керченском проливе, сообщили РИА Новости В Азово-Черноморском филиале Морской спасательной службы добавили, что аварийно-спасательное судно приступило к тушению судов в Керченском проливе

"Наше судно "Спасатель Демидов" проводит тушение", - сказал собеседник агентства.

Пресс-секретарь турецкой правящей Партии справедливости и развития Омер Челик рассказал, что по неуточненной информации на двух горящих судах находились шестнадцать граждан Турции.

"Два корабля загорелись в Керченском проливе. На одном судне произошел взрыв и пожар, который перекинулся на другое судно. По предварительным данным, всего в обеих командах 31 человек, из них 16 турок. Корабли шли под флагом Танзании. Однако, возможно, владельцем является гражданин Турции. Российские спасатели отправили туда 10 катеров, ведут спасательную операцию. Мы в тесном контакте с нашим посольством в России и с российскими властями", - сказал Челик журналистам в Анкаре.

Суда "Канди" и "Маэстро" под флагом Танзании загорелись в Керченском проливе, по предварительной информации, во время передачи топлива с борта на борт. Ранее Росморречфлот сообщал, что на обоих судах было 32 человека: 11 погибли, 12 спасены, 9 числились пропавшими без вести.