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Ниагарский водопад замерз из-за холодов

© Foto / © AFP 2019 / Geoff Robins
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Причиной частичного обледенения Ниагарского водопада в США стали сильные морозы, обрушившиеся на северо-восток страны.

СУХУМ, 23 янв — Sputnik. В результате сильных морозов на северо-востоке США одна из самых популярных природных достопримечательностей страны - Ниагарский водопад - частично замерз, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.

Отмечается, что причиной понижения температуры воздуха до минус 20 градусов по Цельсию стал обрушившийся на регион снежный шторм.

"Холодный ветер сохранится в регионе еще в течение двух недель", - сообщил метеоролог Майкл Гай.

Водопад, покрытый льдом, стал местом паломничества многочисленных туристов. Пользователи сети отмечают, что сейчас достопримечательность похожа на дворец Эльзы из мультфильма "Холодное сердце".

Теги:
водопады, аномальные холода, США


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