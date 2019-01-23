Ниагарский водопад замерз из-за холодов

Причиной частичного обледенения Ниагарского водопада в США стали сильные морозы, обрушившиеся на северо-восток страны.

СУХУМ, 23 янв — Sputnik. В результате сильных морозов на северо-востоке США одна из самых популярных природных достопримечательностей страны - Ниагарский водопад - частично замерз, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.

Niagara Falls is beautiful this time of year, cold, but beautiful pic.twitter.com/osZvf6elHx — Mike Arena (@MikeArenaTV) 22 января 2019 г.

Отмечается, что причиной понижения температуры воздуха до минус 20 градусов по Цельсию стал обрушившийся на регион снежный шторм.

"Холодный ветер сохранится в регионе еще в течение двух недель", - сообщил метеоролог Майкл Гай.

The Water at Niagara Falls has frozen. pic.twitter.com/gBJJUrSmpC — Tyler TheTechGuy (@TyTechGuy9) 23 января 2019 г.

Водопад, покрытый льдом, стал местом паломничества многочисленных туристов. Пользователи сети отмечают, что сейчас достопримечательность похожа на дворец Эльзы из мультфильма "Холодное сердце".