Французский писатель объяснил, почему Крым российский

Французский писатель и обозреватель издания Le Point Патрик Бессон не нашел исторических связей Украины с Крымским полуостровом.

СУХУМ, 23 янв — Sputnik. Французский писатель и журналист Патрик Бессон напомнил, что Крым многие столетия был частью России.

© Fotolia / Hortigüela На замке: в Крыму возвели заграждение на границе с Украиной

В своей авторской колонке в издании Le Point Бессон он указал на тот факт, что война 1854-1856 годов вошла в историю как крымская, а не как украинская.

Не было никакого намека на гипотетический флот Украины, дислоцированный в Крыму, а сама Украина не имела никакого отношения к началу или окончанию войны, подчеркивает Бессон.

Кроме того, сведений о политических или военных связях полуострова с Украиной в тот период также нет, отмечает журналист.

"Малахов курган — оплот русских солдат", — говорится в статье.

Бессон также напомнил читателям о рассказе Антона Чехова "Дама с собачкой", опубликованного в 1899 году, в котором не фигурирует ни Украина, ни что-либо украинское.